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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе не выйдет в старте «Реала» на финал с «Барсой». Форвард еще не полностью восстановился (Radio Marca)

Французский форвард не смог полностью восстановиться после травмы, сообщает Radio Marca. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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