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Рябков: у поставках Киеву кассетных боеприпасов будут последствия

Рябков: у поставках Киеву кассетных боеприпасов будут последствия

Политики Соединенных Штатов, которые призывают главу страны Джо Байдена к передаче кассетных боеприпасов Украине, не осознают последствия для безопасности НАТО.

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