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Царьград

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Катастрофическое наводнение в Непале: 8 русских пропали без вести

Катастрофическое наводнение в Непале: 8 русских пропали без вести

34-летняя Людмила из Самары, проживающая в США, исчезла в горах Непала после наводнения. По данным SHOT, туристку числят в списках пропавших без вести.

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