Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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МИД РФ: Продолжите в том же духе, мы разворачиваемся и уходим, а вы сами защищаете Армению и разбираетесь с Баку и Анкарой

МИД РФ: Продолжите в том же духе, мы разворачиваемся и уходим, а вы сами защищаете Армению и разбираетесь с Баку и Анкарой

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях Никол Пашинян дал интервью "Общественному Радио Армении", в котором обозначил два важных тезиса.

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Комментарии
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а
айрат
Россия никогда не уйдет из этого региона! Это  жизненная, стратегическая зона безопасности России! Англожиды спят и  мечтают заползти  в Армению, под любым предлогом и сказкой о демократии, чтобы создать там змеинное англожидовское гнездо, в середине Кавказа,  против России, Ирана и Турции! Чтобы создать военную базу в армении, разместить ядерное оружие и оттуда постоянно угрожать России, Ирану и Турции! Так что англожиды, сосите большой и толстый, а не Кавказ! России нужно будет развернуть  в Армении еще несколько опорных военных  баз и развитую систему ПВО! Чтобы ни одна англожидоская сволочь и не пыталась влезти в нашу зону ответственности! И начать потихоньку осваивать Ирландию и Шотландию. для борьбы с англожидами в ихнем же тылу!
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23 час.
нл
николай лебедев
У кого с умом все в порядке уже давно в России укоренились. Бал в Армении сейчас правят соросята под руководством этого предателя Пашиняна.
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21 час.
Валентин Щербаков
Не надоело пресмыкаться перед этим гнусным, лживым, продажным, пресмыкающимся  оборотнем Пашиняном.....Послать по-дальше и дело с концом....
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19 час.

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