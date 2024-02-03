МИД РФ: Продолжите в том же духе, мы разворачиваемся и уходим, а вы сами защищаете Армению и разбираетесь с Баку и Анкарой

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айрат

Россия никогда не уйдет из этого региона! Это жизненная, стратегическая зона безопасности России! Англожиды спят и мечтают заползти в Армению, под любым предлогом и сказкой о демократии, чтобы создать там змеинное англожидовское гнездо, в середине Кавказа, против России, Ирана и Турции! Чтобы создать военную базу в армении, разместить ядерное оружие и оттуда постоянно угрожать России, Ирану и Турции! Так что англожиды, сосите большой и толстый, а не Кавказ! России нужно будет развернуть в Армении еще несколько опорных военных баз и развитую систему ПВО! Чтобы ни одна англожидоская сволочь и не пыталась влезти в нашу зону ответственности! И начать потихоньку осваивать Ирландию и Шотландию. для борьбы с англожидами в ихнем же тылу!