Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях Никол Пашинян дал интервью "Общественному Радио Армении", в котором обозначил два важных тезиса.
МИД РФ: Продолжите в том же духе, мы разворачиваемся и уходим, а вы сами защищаете Армению и разбираетесь с Баку и Анкарой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
а
айрат
Россия никогда не уйдет из этого региона! Это жизненная, стратегическая зона безопасности России! Англожиды спят и мечтают заползти в Армению, под любым предлогом и сказкой о демократии, чтобы создать там змеинное англожидовское гнездо, в середине Кавказа, против России, Ирана и Турции! Чтобы создать военную базу в армении, разместить ядерное оружие и оттуда постоянно угрожать России, Ирану и Турции! Так что англожиды, сосите большой и толстый, а не Кавказ! России нужно будет развернуть в Армении еще несколько опорных военных баз и развитую систему ПВО! Чтобы ни одна англожидоская сволочь и не пыталась влезти в нашу зону ответственности! И начать потихоньку осваивать Ирландию и Шотландию. для борьбы с англожидами в ихнем же тылу!
Ответить
23 час.
нл
николай лебедев
У кого с умом все в порядке уже давно в России укоренились. Бал в Армении сейчас правят соросята под руководством этого предателя Пашиняна.
Ответить
21 час.
Валентин Щербаков
Не надоело пресмыкаться перед этим гнусным, лживым, продажным, пресмыкающимся оборотнем Пашиняном.....Послать по-дальше и дело с концом....
Ответить
19 час.
Свежие комментарии