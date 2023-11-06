Муж на свою долю наследства отчиму квартиру покупает, при том, что своя семья живет в тещиной квартире на птичьих правах—…Пары месяцев не прошло еще после того, как свекрови не стало, а золовка уже покупателя на ее дачу нашла! – грустно рассказывает тридцатитрехлетняя Тамара.