Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле

9 сентября 2026 года в Кремле пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который прибудет в Москву с государственным визитом.