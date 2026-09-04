Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле

9 сентября 2026 года в Кремле пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который прибудет в Москву с государственным визитом.
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