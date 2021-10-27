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США определились по газовому кризису в Европе и выдали инструкции

США определились по газовому кризису в Европе и выдали инструкции

Кризиса в Европе пока нет, но он может возникнуть, если зима будет холодной. Кто должен спасать Европу? Может быть, США нарастят поставки СПГ, это ведь «молекулы свободы»? Странно, но представитель Госдепа Амос Хохштайн ничего об этом не сказал.

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