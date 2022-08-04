Беременная женщина ночью упала в реку с причала набережной в центре Москвы

В Москве спасли беременную, которая в ожидании такси упала в реку. Инцидент произошел в 02:00 в районе Пресненской набережной, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
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