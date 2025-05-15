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Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание мака, мимозы и шалфея

Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание мака, мимозы и шалфея

Садоводам и дачникам запрещено выращивать ряд растений на своих участках, за нарушение грозят штрафы до 300 тысяч рублей или уголовная ответственность, напомнила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова, передает РИА Новости.

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