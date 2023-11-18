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«Аль-Иттихад» объявил о назначении Гальярдо – двукратного победителя Кубка Либертадорес

«Аль-Иттихад» объявил о назначении Гальярдо – двукратного победителя Кубка Либертадорес

Команду из Джидды возглавил Марсело Гальярдо. Контракт с ним заключен на полтора года. При этом ранее сообщалось, что соглашение предусматривает опцию продления до 2027-го.

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