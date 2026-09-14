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Царьград

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Жена Трампа‑младшего объяснила роль русского друга после их свадьбы на Багамах

Жена Трампа‑младшего объяснила роль русского друга после их свадьбы на Багамах

Беттина Трамп подтвердила, что Умар Кремлёв оплатил празднование после свадьбы на Багамах.Жена Дональда Трампа-младшего Беттина впервые публично прокомментировала скандал вокруг их свадьбы.

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