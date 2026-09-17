У жены замгенпрокурора Украины Крыма нашли российский паспорт

«Слідство.Інфо» сообщило, что жена заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма и ее родители получили российские паспорта в 2014 году.
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