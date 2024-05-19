Из ничего сосед возвел забор на века! Ну очень практично и достойно

Пора установить или поменять старенький забор на участке? Тогда ловите нетривиальную идею! Из подручных материалов, большую часть которых можно найти на участке, получится отличный забор.
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