"Символ радуги над водой": В Киеве предложили переделать Арку Дружбы народов под стиль ЛГБТ*

В столицы Украины предложили опозорить еще один советский мемориал - Арку Дружбы народов. Директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что вместо мемориала можно сделать "какую-нибудь водяную горку" в стиле ЛГБТ*.
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