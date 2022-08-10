В Республиканской партии сравнили обыски ФБР у Трампа с действиями гестапо

Представители Республиканской партии США резко раскритиковали действия Федерального бюро расследований (ФБР), которое провело обыск в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа в штате Флорида, 10 августа сообщила газета The Washington Post.
Представители Республиканской партии США резко раскритиковали действия Федерального бюро расследований (ФБР), которое провело обыск в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа в штате Флорида, 10 августа сообщила газета The Washington Post.
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