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В Республиканской партии сравнили обыски ФБР у Трампа с действиями гестапо

В Республиканской партии сравнили обыски ФБР у Трампа с действиями гестапо

Представители Республиканской партии США резко раскритиковали действия Федерального бюро расследований (ФБР), которое провело обыск в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа в штате Флорида, 10 августа сообщила газета The Washington Post.

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