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Эксперт Попов предложил установить передние номера на мотоциклы

Эксперт Попов предложил установить передние номера на мотоциклы

Передние госномера на мотоциклах помогут камерам фиксировать больше нарушений и могут снизить аварийность, сообщил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, пишет kp.

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