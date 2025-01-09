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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Учителя тюменской школы пожаловались в СКР на травлю со стороны директора. Скрин

В школе села Тюнево (Нижнетавдинский район, Тюменская область) родители учеников и учителя написали письмо в СК России, тюменский департамент образования и уполномоченному по правам ребенка в РФ с просьбой проверить директора учреждения Светлану Новицкую.

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