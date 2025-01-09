Учителя тюменской школы пожаловались в СКР на травлю со стороны директора. Скрин

В школе села Тюнево (Нижнетавдинский район, Тюменская область) родители учеников и учителя написали письмо в СК России, тюменский департамент образования и уполномоченному по правам ребенка в РФ с просьбой проверить директора учреждения Светлану Новицкую.
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