Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в Алтайском крае и Тыве

Гидрометцентр прогнозирует: в Алтайском крае и Республике Тыва ожидается аномальная жара. С 18 по 22 июля температура в Алтайском крае поднимется выше 30 градусов, а с 16 июля в Тыве - до 35 градусов и выше.
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