Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 540 подписчиков

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в Алтайском крае и Тыве

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в Алтайском крае и Тыве

Гидрометцентр прогнозирует: в Алтайском крае и Республике Тыва ожидается аномальная жара. С 18 по 22 июля температура в Алтайском крае поднимется выше 30 градусов, а с 16 июля в Тыве - до 35 градусов и выше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии