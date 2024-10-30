В Тамбове 30 октября обесточат 7 улиц

Администрация Тамбова информирует жителей и гостей города, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 30 октября будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:С 9:00 до 11:30 часов отключения пройдут по улицам: - Мичуринская, д.