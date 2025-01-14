Строительство мемориально-исторического комплекса «На подступах к Сталинграду» обещают завершить уже в 2025 году Напомним, текущий год в России пройдёт под знаком Года защитника Отечества.
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Строительство мемориально-исторического комплекса «На подступах к Сталинграду» обещают завершить уже в 2025 году Напомним, текущий год в России пройдёт под знаком Года защитника Отечества.