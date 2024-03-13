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Осужденные в СИЗО Свердловской области участвуют в выборах Президента

В рамках предстоящих выборов Президента Российской Федерации, которые будут проходить с 15 по 17 марта, лица, находящиеся в следственных изоляторах (СИЗО), в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, а также те, кто находится под домашним арестом, будут иметь возможность голосовать.

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