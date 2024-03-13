Осужденные в СИЗО Свердловской области участвуют в выборах Президента

В рамках предстоящих выборов Президента Российской Федерации, которые будут проходить с 15 по 17 марта, лица, находящиеся в следственных изоляторах (СИЗО), в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, а также те, кто находится под домашним арестом, будут иметь возможность голосовать.