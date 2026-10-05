Минобороны заявило о содействии следствию в деле главы парка «Патриот» Васильева

Минобороны России оказывает содействие военно-следственным органам для расследования уголовного дела в отношении генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева.
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