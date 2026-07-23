Перу: Работник общественного транспорта был ранен после того, как боевики открыли огонь по автобусу компании Nueva América на Авенида Сан-Хуан возле автобусной остановки 13 в районе Сан-Хуан-де-Мирафлорес в Лиме в вечерние часы по местному времени 22 июля.