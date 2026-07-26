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Не только о футболе

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Квалификация Лиги чемпионов, теннис и «Тур де Франс»

Квалификация Лиги чемпионов, теннис и «Тур де Франс»

    За чем следить 21 июля: матчи «Црвены Звезды» и «Фенербахче», Погачар против Эвенепула в разделке и Блинкова в Праге!   ✅ 🚴‍♀️🎦 13:50: «Тур де Франс», этап 16, Эвиан-ле-Бен — Тонон-ле-Бен (гонка с раздельным стартом), 26,1 км — победа Ремко Эвенепула Интрига: кто сможет обыграть фаворита? Индивидуальная разделка на «Тур де Франс» — вотчина олимпийского чемпиона и чемпиона мира в этой дисциплине бельгийца Ремко Эвенепула.

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