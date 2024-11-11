Шольц воспротивился идее появления у Германии ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против появления у страны ядерного оружия. По его мнению, которое он выразил в интервью телеканалу ARD, ФРГ необходимо для своей защиты заниматься производством обычных вооружений, в том числе ракет.
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