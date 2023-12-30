Никогда такого не было и вот, опять. У партнера Зеленского нашли российский паспорт и бизнес в Крыму

Роман Рейнекин. Никогда такого не было и вот, опять. Цепные псы грантовой демократии из проекта американского «Радио Свобода» под названием «Схемы» докопались до очередной тайны укрорейха – оказывается, бизнес-партнёр Зеленского и генпродюсер «Лиги смеха» Наум Баруля имеет российский паспорт и работающий бизнес в российском Судаке в Крыму.