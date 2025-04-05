Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +13°, облачно• Севастополь: +11°, дождь• Ялта: +12°, пасмурно• Алушта: +13°, облачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +13°, дождь• Бахчисарай: +14°, дождь• Джанкой: +15°, дождь• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +12°, пасмурно.
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