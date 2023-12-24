Архангельский молодёжный театр приглашает горожан на новогодний спектакль

Все праздники на сцене театрального особняка на Логинова будут показывать маленькую детективную трилогию «Колобок идет по следу»В пресс-службе театра уточняют, что перед спектаклем юных зрителей ждёт игровая программа.
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