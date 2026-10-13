ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Рикеза Китайцы пошли в такое наступление на Париж, что немцы сразу отказались от борьбы, у американцев задымились мозги, и они впали в ступор, а местные аборигены держатся только за счет поддержки лично президента Франции Эммануэля Макрона.