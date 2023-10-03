Доход конем: россиян с зарплатой от 100 тыс. стало почти вдвое больше

Россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей стало больше на 2 млн. Число работников крупных и средних предприятий с таким доходом увеличилось на 72% за два года и к апрелю 2023-го достигло 4,88 млн, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «‎Известий»).