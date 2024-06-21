Жигалова рассказала, почему Настю Ивлееву стерли в порошок

Ведущую Настю Ивлееву буквально вычеркнули из шоу-бизнеса. Алёна Жигалова поделилась своим мнением о скандальной вечеринке, организованной Настей Ивлеевой, которая обернулась для неё большим разочарованием.
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