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Пятый канал

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«Отцовство нужно воспитать»: Калинина о тренде на сильных женщин и слабых мужчин

«Отцовство нужно воспитать»: Калинина о тренде на сильных женщин и слабых мужчин

Дата: 25 июля 2026 Спикер: председатель Санкт-Петербургского отделения Союза женщин России, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института Елена Калинина Мероприятие: федеральный женский форум Ваш браузер не поддерживает видео.

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