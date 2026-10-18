Пап-пап, па-па-па-па-па-попробуйте свои силы — проверьте себя по па-па-популярным мультфильмам СССР! фото: YouTubeГде бы что ни говорили сегодня, все равно сведут на пап: День отца в России — 18 октября! Их любят от рождения и до старости йеху и йети, взрослые и дети, богачи и усачи, домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник один брутальный сайт! Советские мультфильмы о папах и отцах вырастили не одно поколение.