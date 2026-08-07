Броненосный крейсер «Баян». Спасение моряков «Страшного» После боя 12 февраля 1904 г. и до прибытия.
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Броненосный крейсер «Баян». Спасение моряков «Страшного» После боя 12 февраля 1904 г. и до прибытия.
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