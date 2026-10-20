Сурен Папикян рядом с L-39 Skyfox с армянскими опознавательными знаками и номером 0529 / © Министерство обороны Армении Министерство обороны Армении опубликовало фотографии чешского самолета L-39 Skyfox с армянскими опознавательными знаками.
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