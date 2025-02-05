Мошенники бомбардируют южноуральцев «письмами от ФСБ»

Мошенники рассылают россиянам письма от имени ФСБ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, российские компании получают поддельные уведомления о проверках по подозрению в связях с иноагентами, финансировании ВСУ и других нарушениях.
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