Мошенники бомбардируют южноуральцев «письмами от ФСБ»

Мошенники рассылают россиянам письма от имени ФСБ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, российские компании получают поддельные уведомления о проверках по подозрению в связях с иноагентами, финансировании ВСУ и других нарушениях.