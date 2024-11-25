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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье полицейские изъяли из незаконного оборота партию сильнодействующих веществ

На Ставрополье полицейские изъяли из незаконного оборота партию сильнодействующих веществ

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Невинномысску поступила информация о том, что житель Кочубеевского округа может быть причастен к покушению на сбыт сильнодействующих веществ.

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