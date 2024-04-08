КПК развертывает воспитательные мероприятия по изучению партийной дисциплины

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ на днях распространила циркуляр о проведении в масштабе всей партии воспитательных мероприятий по изучению партийной дисциплины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)