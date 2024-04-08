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Китай

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КПК развертывает воспитательные мероприятия по изучению партийной дисциплины

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ на днях распространила циркуляр о проведении в масштабе всей партии воспитательных мероприятий по изучению партийной дисциплины.

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