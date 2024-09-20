В Якутии проведен 2-й этап профилактического мероприятия «Внимание-дети!»

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период с 15 августа по 15 сентября проведен 2-й этап республиканского профилактического мероприятия «Внимание - дети!».
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