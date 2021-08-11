Томичи могут помочь полиции в борьбе с рекламой наркотиков

АртемПолитикаТомичи могут помочь полиции в борьбе с рекламой наркотиковВ Томске на фасадах жилых домов стали все чаще появляться контакты распространителей наркотических средств.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ДементьевПохоже что в Томске отдел по борьбе с наркотиками вообще мышей не ловит. Наверное уже на содержании у местных наркобаронов. Моя бы воля - ввёл бы закон - за распространение наркотиков - высшая мера! Как и за умышленное убийство.Boris JanovskyНе при этом правительстве.Комментировать
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