«Теперь здесь все в крови»: при ударе ВСУ по рынку в Донецке погибли 27 человек

В результате удара ВСУ по Донецку погибли как минимум 27 местных жителей, еще 25 человек пострадали. По словам мэра Алексея Кулемзина, атака произошла в выходной день, когда на рынке собралось много людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии