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Спички - не игрушка

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"Выбрал — жрать!": Петербуржцы бойкотируют выступление "испуганного патриота" Реввы перед детьми

"Выбрал — жрать!": Петербуржцы бойкотируют выступление "испуганного патриота" Реввы перед детьми

ЭТОТ НЕ ТОНЕТ. ПОЧЕМУ МЫ ВСЕЙ РОССИЕЙ НЕ МОЖЕМ ДОЕСТЬ МАРМЕЛАДЗЕ Валерий Меладзе сначала показал всем, что у него нет "ни Родины, ни флага", а потом решил, что в России неплохо платят.

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