НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Хорхе Вальдано: «Такое ощущение, что в «Реале» думали, что с Мбаппе выиграют все, даже не бегая. А в «Барсе» – наоборот: либо мы просыпаемся, либо выставляем себя дураками. Мы видим результат»

«Барселона» не знала, каким будет этот сезон, в том числе и потому, что «Мадрид» только что выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу и подписал Мбаппе, что придало им моральный подъем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх