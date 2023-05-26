Сильный пожар охватил дом в Кузбассе

Сильный пожар охватил частный жилой дом в городе Киселевске в Кемеровской области.Источник РЕН ТВ сообщил, что о возгорании в доме и хозпостройках по улице Красноармейская стало известно 25 мая в 23:13 по местному времени (19:13 по московскому).