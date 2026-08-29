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Газета.ру

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Совет по туризму Непала: 184 туриста спасены после наводнения в стране

Совет по туризму Непала: 184 туриста спасены после наводнения в стране

В Непале после наводнения удалось спасти 184 туриста, еще 420 не выходят на связь. Об этом заявил Совет по туризму страны, передает ТАСС.

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