Совет по туризму Непала: 184 туриста спасены после наводнения в стране

В Непале после наводнения удалось спасти 184 туриста, еще 420 не выходят на связь. Об этом заявил Совет по туризму страны, передает ТАСС.
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