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Царьград

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На Украине уничтожено 90% складских помещений

На Украине уничтожено 90% складских помещений

За несколько недель массированных ударов по тыловым объектам на Украине была уничтожена значительная часть складской инфраструктуры продовольственных и логистических сетей.

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