Блокчейн Solana установил новый рекорд активных адресов кошельков

На конец января блокчейн Solana (SOL) насчитывал активную работу 884 000 кошельков. Это новый рекордный объем задействованных адресов в экосистеме криптовалюты, чья сеть позиционируется, как самый вероятный «убийца Ethereum».
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