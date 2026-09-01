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Царьград

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ВЭФ: Автомарафон завершился во Владивостоке за 4 дня 9970 км

ВЭФ: Автомарафон завершился во Владивостоке за 4 дня 9970 км

Автомарафон от Выборга до Владивостока финишировал во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Андрей Леонтьев и Анна Левина преодолели 9 970 км за 4 дня, не нарушив ПДД, на автомобиле Hongqi HS5, соединяя запад и восток России.

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