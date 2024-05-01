Стримерша из Краснодара извинилась на видео за оскорбления россиян и армииПолиция Краснодара обещала провести проверку в отношении стримерши Ольги Касяненко, известной на платформе Twitch под псевдонимом Busya18plus.
Стримерша из Краснодара извинилась на видео за оскорбления россиян и армии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lady lyudmila
И что ? Результат где ?
Ответить
13 час.
Татьяна Гладкова
Гнать пешком до Киева...
Ответить
13 час.
карла карлова
Просто выпроводить ее из России- это слишком легкое наказание.судить ее надо,чтобы отсидела в тюрьме положенное,а потом ее вышвырнуть из страны.Луше надо проверять прибывших их фашисткого салорейха.Хотели в Европу вот туда им надо отправляться,а в Россию пускать только тщательно проверенных грамодян из незалежной.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии