Живая Кубань
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Живая Кубань

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Стримерша из Краснодара извинилась на видео за оскорбления россиян и армии

Стримерша из Краснодара извинилась на видео за оскорбления россиян и армии

Стримерша из Краснодара извинилась на видео за оскорбления россиян и армииПолиция Краснодара обещала провести проверку в отношении стримерши Ольги Касяненко, известной на платформе Twitch под псевдонимом Busya18plus.

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Комментарии
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lady lyudmila
И что ? Результат где ?
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13 час.
Татьяна Гладкова
Гнать пешком до Киева...
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13 час.
карла карлова
Просто выпроводить ее из России- это слишком легкое наказание.судить ее надо,чтобы отсидела в тюрьме положенное,а потом ее вышвырнуть из страны.Луше надо проверять прибывших их фашисткого салорейха.Хотели в Европу вот туда им надо отправляться,а в Россию пускать только тщательно  проверенных грамодян из незалежной.
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8 час.

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