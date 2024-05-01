Стримерша из Краснодара извинилась на видео за оскорбления россиян и армии

карла карлова

Просто выпроводить ее из России- это слишком легкое наказание.судить ее надо,чтобы отсидела в тюрьме положенное,а потом ее вышвырнуть из страны.Луше надо проверять прибывших их фашисткого салорейха.Хотели в Европу вот туда им надо отправляться,а в Россию пускать только тщательно проверенных грамодян из незалежной.