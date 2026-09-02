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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жезус взял в «Барселоне» 9-й номер – раньше под ним играл Левандовски

«Барселона» опубликовала информацию о номерах, под которыми ее футболисты будут выступать в новом сезоне.

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